Эрдоган прокомментировал обвинения в антисемитизме

Турция не прекратит поддержку Палестины и не будет молчать в условиях, когда Израиль совершает геноцид в Газе, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он отверг направленные против него обвинения в антисемитизме и подчеркнул, что никто "не наденет цепи" на его сердце или волю.

"Администрация Израиля считает, что может заставить нас замолчать, обвинив в антисемитизме. Что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, это бесполезно. Вы не сможете надеть цепи на сердце или волю Тайипа Эрдогана", - сказал он, выступая в Стамбуле на конференции Межпарламентской иерусалимской платформы. "Мы не свернем со своего пути, потому что верим в Аллаха и в день расплаты. Никто не должен ждать от нас, что мы будем безмолвствовать в условиях чинимого в Газе геноцида", - заявил Эрдоган.

Межпарламентская иерусалимская платформа была создана в 2015 году с целью поддержки Палестины.