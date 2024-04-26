Шольц назвал возможные сроки подписания мира между Ереваном и Баку

Мирный договор между Ереваном и Баку может быть подписан уже в этом году, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине. News.ru

«Конечно, мы прежде всего обсудили конфликт между Арменией и Азербайджаном. Этот конфликт должен быть урегулирован мирным путем. Шансы на это как никогда высоки», — передает слова Шольца издание Azernews. Канцлер ФРГ также отметил, что он и Ильхам Алиев разделяют общее мнение по этому вопросу. Ura.Ru

«Позвольте еще раз подчеркнуть, что предложение Германии о поддержке долгосрочного и приемлемого решения остается в силе. Мы к этому готовы, если все стороны, в свою очередь, этого захотят", - сказал Шольц, призвав Баку и Ереван к поиску компромисса. "2024 год может и должен стать годом мира для региона. Это шанс и одновременно большая ответственность», — добавил он. ТАСС