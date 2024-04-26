Исполнительницу теракта в центре Стамбула приговорили к 1 794 годам тюрьмы

Суд Стамбула приговорил исполнительницу теракта на Истикляль Ахлям аль-Башир к 1 794 годам тюрьмы. Об этом сообщает телеканал TRT. Москва24

Решение по делу было принято в отношении 36 обвиняемых, в том числе Ахлям аль-Башир, оставившей бомбу на проспекте. Изначально обвинение требовало для нее тюремный срок в размере 3 009 лет. ТАСС

В результате взрыва на улице Истикляль погибли шесть человек, более 80 граждан пострадали. Обвиняемая в ходе следствия призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Свободная Пресса