Пекин сделал Берлину строгое представление в связи с обвинениями Китая в шпионаже. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. ТАСС

Он заявил, что дело о так называемом китайском шпионаже возникло на пустом месте, поэтому ФРГ объявлен демарш в связи с беспочвенными обвинениями. «Мы требуем немедленно прекратить злонамеренные спекуляции, прекратить антикитайский политический фарс», – сказал представитель китайского МИД. Деловая газета «Взгляд»

22 апреля генпрокуратура Германии сообщила о задержании трех немецких граждан, которых подозревают в шпионаже в пользу Китая. По версии германской Генпрокуратуры, один из задержанных «собирал в ФРГ информацию об инновационных технологиях, которые можно использовать в военном деле». Предполагается, что немцы сотрудничали с разведкой КНР до июня 2022 года, а также нарушали Закон о внешней торговле. Газета.Ru