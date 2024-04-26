Обзор иноСМИ: «плохое положение» ВСУ,  помехи "израильского лобби" Эрдогану

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Seznam zprávy: провал у Очертино - предвестник новых бед ВСУ

Положение ВСУ остается плохим, нестабильным, поэтому можно ожидать дальнейшего отступления украинских сил, пишет чешский портал Seznam zprávy. Материальное и количественное превосходство находится на российской стороне. Российские силы последовательно наносят удары с воздуха и наносят урон украинским позициям из тяжелой артиллерии в ключевых районах, подчеркивает издание.

Как отмечает Seznam zprávy, украинских FPV-дронов оказалось недостаточно, чтобы ослабить российскую линию. ВСУ не хватает артиллерийских боеприпасов, а у ВВС Украины нет шансов против ВВС России. Даже если Украина начнет мобилизацию прямо сейчас, новые солдаты не присоединятся к армии в течение еще нескольких месяцев. Seznam zprávy подчеркивает, что Украину ждет еще больше прорывов со стороны российских сил после провала у Очеретино.

Австрийский военный предупредил ВСУ о «прорыве плотины»

Полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что потеря ВСУ позиций под населенным пунктом Очеретино может «прорвать плотину» и спровоцировать эффект домино. В интервью N-TV военный заявил, что российским силам за последние две недели удалось продвинуться почти на десять километров. Контроль над расположенным на возвышенности поселком Очеретино позволит ВС РФ контролировать и окружающие территории.

ВСУ перебросили в этот район 47-ю механизированную бригаду, но она пострадала в недавних боях и теперь «сильно потрепана и изношена». Райснер подчеркнул, что Украина уже развернула почти все свои боевые резервы, поэтому скоро может наступить «момент прорыва плотины» - вторая линия украинской обороны будет прорвана.

Байден проиграл Трампу в шести ключевых штатах

Недавний успех президента США, демократа Джо Байдена в ключевых американских штатах, являющихся полем битвы для него и республиканца Дональда Трампа, по большей части испарился,

сообщает Bloomberg. Репутацию Байдена среди избирателей подрывает «глубокая волна пессимизма» по поводу траектории развития экономики США.

Апрельский опрос Bloomberg показал, что Байден проигрывает Трампу в шести из семи ключевых штатов. Байден лишь немного отстает от Трампа в Пенсильвании и Висконсине, но в Джорджии, Аризоне, Неваде и Северной Каролине его отставание гораздо ощутимее. Лишь в Мичигане Байден опережает Трампа на два процентных пункта. Bloomberg подчеркивает, что именно эти штаты, скорее всего, определят исход их матча-реванша на президентских выборах в ноябре.

Hürriyet: визиту Эрдогана в США пытается мешать «израильское лобби»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отменял планируемую на 9 мая поездку в США, Анкара и Вашингтон все еще ведут переговоры о визите. Об этом заявил автор турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви.

Сельви обратил внимание на «продолжающиеся спекуляции» по поводу визита Эрдогана в Вашингтон. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил 25 апреля, что в графике президента США Джо Байдена нет переговоров с Эрдоганом. Заявление Белого дома прозвучало после того, как Эрдоган принял политического лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Источники Сельви уверены, что встреча состоится. Сам журналист заявил, что помешать визиту Эрдогана в США пытается «израильское лобби».

В Пентагоне рассказали о провале американской бомбы на Украине

Замглавы Пентагона Билл Лаплант заявил, что поставленный Украине боеприпас класса «воздух-земля», преобразованный в ударное оружие наземного базирования, работает «очень плохо» из-за помех и других факторов. Как сообщает The War Zone, речь может идти об «умных» бомбах GLSDB.

Лаплант отметил, что «одна компания» придумала «очень классную» идею взять оружие класса «воздух-земля» и сделать из него наземное дальнобойное оружие. Замминистра обороны США заявил, что это не сработало по нескольким причинам, включая «среду электромагнитных помех». Как отмечает The War Zone, GLSDB предлагает значительно большую дальность действия, чем 227-миллиметровые управляемые ракеты, которые сейчас используются с пусковыми установками M142 и M270. Если Лаплант действительно имел в виду GLSDB и это оружие оказалось столь уязвимо для российской радиоэлектронной борьбы, это будет иметь более широкие последствия, подчеркивает The War Zone. Воздушный вариант этой бомбы, SDB, находится на вооружении армии США в очень больших количествах, кроме того, она есть в армиях многих других стран.