В Германии предложили тайно поставить ВСУ ракеты Taurus

Бывший сотрудник Министерства обороны ФРГ и советник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге предложил тайно передать ракеты Taurus Украине. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X. Газета.Ru

«США тайно доставили на Украину [баллистические ракеты] ATACMS повышенной дальности. Теперь, наконец, поставьте Taurus, желательно тайно!», - написал Ланге. ТАСС

Ранее стало известно, что США тайно поставили Украине ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. Дополнительно отмечается, что Вашингтон включит дополнительные системы ATACMS дальнего действия в новый пакет военной помощи на сумму один миллиард долларов. Lenta.ru