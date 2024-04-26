СМИ: в Париже похитили сумку с секретными данными производителя истребителей Rafale

У сотрудника французской авиастроительной компании Dassault Aviation украли сумку с компьютерами. Как сообщает издание Valerus Actuelles, на устройствах содержатся конфиденциальные данные, связанные с национальной обороной Франции.

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Инцидент произошел в среду, 24 апреля. Кражу совершил один из посетителей ресторана в предместье Парижа — Аржантей. Злоумышленник несколько раз поменял место, чтобы в итоге оказаться за столиком сотрудника. Через некоторое время он незаметно взял сумку, стоявшую у ног соседа, спрятал ее под пальто и быстро покинул ресторан.

По словам потерпевшего, в сумке находились два защищенных компьютера, а также USB-накопитель. Полиция проводит расследование по факту происшествия.

Напомним, что Dassault Aviation занимается производством военных самолетов, в том числе многоцелевых истребителей четвертого поколения Rafale. Также компания выпускает бизнес-джеты под брендом Falcon.