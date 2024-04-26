France Info: Германия задумала восстановить бункеры из-за украинского кризиса

В Германии ассоциация мэров призвала к срочному ремонту бункеров времен Второй мировой войны: если бункеры отремонтируют, в стране будет 600 убежищ (вместе с бункерами холодной войны), в которых смогут разместиться 500 тысяч человек. Как рассказало France Info, немцам эта идея кажется странной — по их мнению, это лишь способ успокоить людей.

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Глава Ассоциации немецких советов Андре Берхеггер ранее заявил, что на бункеры и системы оповещения необходимо тратить не менее одного миллиарда евро в год в течение десяти лет.

Мэры считают, что бункеры могут пригодиться, если украинский кризис выйдет из-под контроля, отмечает France Info.

В течение более чем 30 лет, с момента падения Берлинской стены, бункерами никто не занимался. Один из них располагался на станции метро Берлина, оборудованной для размещения 3500 человек. С платформы можно было попасть в комнаты с двухъярусными кроватями для десятков человек, на общую кухню и в лазарет. Сейчас это место посещают в качестве достопримечательности.

Один из посетителей заявил, что не понимает идею восстановления бункеров.

«Представьте: провести в этом бункере две недели и выйти отсюда в разрушенный мир. Ведь речь идет о бункере для защиты от ядерной атаки», — заявил он. «Вопрос в том, что нам делать после [атаки]? Мне кажется, эта идея больше для того, чтобы успокоить людей», — заявил другой посетитель.

Как отмечает France Info, проблема в том, что многие бункеры не подлежат восстановлению, поскольку они превратились в центры искусства или досуга. Свободны сейчас лишь 600 бункеров. Ремонт обойдется очень дорого, потому что предстоит много работ: уплотнение дверей, обновление систем вентиляции и коммуникаций, не говоря уже о восстановлении тех частей бункеров, которые были полностью разрушены.