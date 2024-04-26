The Hill: республиканцы жестко раскритиковали помощь Украине

В США противники помощи Киеву в Республиканской партии считают, что выделенный американским Конгрессом пакет в 61 миллиард долларов станет последним крупным траншем для Украины, сообщает The Hill.

По данным издания, скептики в вопросе финансирования боевых действий прогнозируют, что проект закона, который был подписан на этой неделе, станет последним принятым крупным пакетом помощи Вашингтона для Киева. Противники выделения помощи признают победу лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, при этом утверждая, что в случае нового запроса на финансирование Украины глава государства Джо Байден уйдет с пустыми руками.

Как заявил республиканец, сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, «если Украина думает, что она получит еще дополнительно 60 миллиардов долларов от конгресса Соединенных Штатов, то это невозможно». Газета пишет, что перед сторонниками Украины стоит только один вопрос: когда Киеву потребуется новый транш.

При этом законодатели от обеих партий ожидают, что утвержденная сумма в 61 миллиард долларов поддержит Киев до ноября, либо до конца года.

Украина пользуется поддержкой в обеих палатах Конгресса, но поддержка Республиканской партии в Палате представителей снижается. Хотя спикер Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) представил законопроект на обсуждение, он сделал это с риском для своего политического будущего. Большинство республиканцев в Палате представителей проголосовали против увеличения помощи Украине, а некоторые консерваторы угрожают сместить Джонсона с поста спикера.