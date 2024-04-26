Госсекретарь США встретился с главой МИД Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Подробности их беседы пока не раскрываются.

Блинкен прибыл в Китай 24 апреля. В ходе своего визита он намерен обсудить конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, он также планирует поговорить о Тайване и нелегальных поставках наркотиков в США.

В свою очередь МИД КНР заявил, что главной темой станет вопрос, являются ли США и Китай противниками.