В Белоруссии заявили о попытках Запада повлиять на ОДКБ

Западные страны ведут целенаправленную политику по разрушению интеграционных связей в ОДКБ и Союзном государстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на военную доктрину Белоруссии, которая была утверждена Всебелорусским народным собранием.

«Целенаправленная политика стран Запада в отношении Организации Договора о коллективной безопасности, Союзного государства, других международных организаций и межгосударственных образований, участницей которых является Республика Беларусь, направлена на разрушение интеграционных связей, отрыв друг от друга государств-союзников», — следует из документа. «Провоцирование и подогревание противоречий внутри указанных международных организаций и межгосударственных образований повышает вероятность разжигания в них внутренних вооруженных конфликтов, для недопущения, локализации и разрешения которых потребуется участие Республики Беларусь в рамках исполнения союзнических обязательств», — отмечается в доктрине.

Кроме того, «претензии Польши на региональное лидерство, конфронтационная политика стран Балтии обусловливают тенденцию неприкрытого вмешательства с их стороны во внутренние дела Республики Беларусь». Предпринимаются целенаправленные попытки изменения белорусского конституционного строя и приведения к власти подконтрольных Западу политических сил путем реализации сценариев «цветной революции». Недостижение целей этих сценариев повышает вероятность перехода к насильственным методам, ведущим к провоцированию в Республике Беларусь внутреннего вооруженного конфликта.

Для возможного участия в нем на территории сопредельных с республикой государств осуществляется подготовка незаконных вооруженных формирований из числа радикально настроенных белорусских граждан, предпринимаются попытки создания условий для их действий внутри белорусского государства.