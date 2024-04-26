В еще одной стране допустили сотрудничество с БРИКС

Камбоджа разделяет подходы БРИКС по некоторым вопросам, готова развивать сотрудничество с объединением, но пока не подает заявку на присоединение. Об этом заявили "Известиям" в посольстве страны в РФ.

"Пока Камбоджа не подавала заявку на вступление в БРИКС. Также не располагаем информацией о планах королевства относительно подключения к группе, формата участия в ней" - отметили в диппредставительстве королевства.

Володин призвал страны БРИКС обмениваться опытом в сфере борьбы с терроризмом

Вместе с тем в посольстве указали, что руководство страны "выражает взгляды, созвучные многим идеям объединения", в том числе в вопросах поддержки формирования демократического многополярного мира, укрепления глобальной безопасности и стабильности, соблюдения принципов международного права при центральной роли ООН, отказа от односторонних мер принуждения.