В ФРГ обратились к Грузии по вопросу вступления в ЕС

Правительство Грузии не должно умышленно препятствовать движению страны по пути евроинтеграции. Об этом заявило Министерство иностранных дел Германии.

"Тысячи человек в Грузии каждую ночь протестуют за свободу слова и активное гражданское общество. Статус кандидата в ЕС представляет собой историческую возможность", - говорится в заявлении, размещенном на странице МИД ФРГ в X (ранее Twitter).

В Грузии решили отметить получение статуса кандидата в члены ЕС

"Правительство Грузии несет ответственность за то, чтобы умышленно не препятствовать продвижению страны к европейскому будущему", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Европарламент 25 апреля принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз ввести санкции против основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили, освободить из заключения экс-президента Михаила Саакашвили, не начинать переговоры о членстве в ЕС до отзыва законопроекта об иноагентах, отказаться от идеи запрета пропаганды ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) и пересмотреть безвизовый режим страны с Евросоюзом.

Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении на пленарном заседании одобрил законопроект об иноагентах, против которого высказывались президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, увидевшие в нем препятствие для интеграции республики в Евросоюз. С 22 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против законопроекта. Акции протеста иногда перерастают в стычки с полицией. Стражи порядка задерживают протестующих.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от принятия законопроекта. Его текст остался таким же, как и в прошлом году, за исключением термина "агент иностранного влияния". Вместо этого использовано понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы".