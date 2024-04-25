Охранники вице-президента США подрались на базе Эндрюс

Офицер Секретной службы США, назначенный в охрану вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис, напал на своих коллег, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел возле объединенной базы Эндрюс на окраине Вашингтона, округ Колумбия, до прибытия Харрис.

«Специальный агент Секретной службы США начал демонстрировать поведение, которое вызвало беспокойство у его коллег», — уточнил Энтони Гульельми, начальник отдела коммуникаций охранного агентства.

Начальник смены и ответственный специальный агент попытались предотвратить потасовку, но она все же началась. В драке пострадали не только сотрудники службы, но и личный охранник Харрис.

После того, как нарушителей удалось разнять, на офицера надели наручники. Также его отстранили от задания. По предварительным данным, ранее у него могли быть проблемы с психическим здоровьем.