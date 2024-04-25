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На базе Эндрюс произошла драка охранников  вице-президента США Харрис

Офицер Секретной службы США, назначенный в охрану вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис, напал на своих коллег, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники.

Охранники вице-президента США подрались на базе Эндрюс
© globallookpress.com

Инцидент произошел возле объединенной базы Эндрюс на окраине Вашингтона, округ Колумбия, до прибытия Харрис.

«Специальный агент Секретной службы США начал демонстрировать поведение, которое вызвало беспокойство у его коллег», — уточнил Энтони Гульельми, начальник отдела коммуникаций охранного агентства.

Начальник смены и ответственный специальный агент попытались предотвратить потасовку, но она все же началась. В драке пострадали не только сотрудники службы, но и личный охранник Харрис.

После того, как нарушителей удалось разнять, на офицера надели наручники. Также его отстранили от задания. По предварительным данным, ранее у него могли быть проблемы с психическим здоровьем.

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