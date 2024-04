СМИ: Король Карл III "действительно очень болен"

Состояние здоровья короля Карла III постепенно ухудшается. 75-летний монарх оставался в значительной степени вне поля зрения с тех пор, как в феврале объявил о своем диагнозе рака, при этом многочисленные источники сообщили The Daily Beast и The New York Post, что ситуация "нехорошая".

"Конечно, он полон решимости победить, и они бросают на это все силы. Все сохраняют оптимизм, но он действительно очень нездоров. Больше, чем они показывают", - сообщил источник, названный старым другом королевской семьи. Ранее сообщалось, что представители Букингемского дворца вынуждены регулярно обновлять план его предстоящих похорон, подготовка к которым началась на следующий день после погребения королевы Елизаветы II, сообщили инсайдеры.

Король так и не раскрыл, какой рак у него диагностирован, но признал, что это не рак простаты, который является одной из наиболее излечимых форм заболевания. Дворец также хранит молчание о его лечении, но хорошо осведомленные инсайдеры и политические обозреватели публично говорили о том, что король "очень хорошо реагирует" на процедуры.

Военные чиновники сообщили, что план похорон "Мост Менай" регулярно обновляется. По их словам, это стандартная процедура и было бы "абсурдно придавать какое-либо значение" этому факту. Планы похорон монархов классифицируются по кодовым словам на основе названий мостов, например, план в отношении королевы Елизаветы был назван "Лондонский мост". План похорон бывшего принца Уэльского Чарльза был назван в честь подвесного моста, соединяющего остров Англси с материковой частью Уэльса.