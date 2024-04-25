Соединенные Штаты надеялись нанести поражение ВС РФ на Украине и перейти к схватке с Китаем, рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его мнению, Вашингтону не удастся реализовать свои планы в украинском конфликте.

«На самом деле им [США] не удастся победить Россию. Украина проиграет. Не «возможно, проиграет», а точно проиграет», — подчеркнул Джонсон.

Аналитик уточнил, что именно Москва примет решение о завершении конфликта. Он добавил, что Россия может взять под контроль Киев и Одессу, ликвидировать военных стран Североатлантического альянса, которые под видом наемников сражаются на стороне ВСУ.

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Напомним, что в январе 2022 года западные эксперты предсказывали крах России под гнетом санкций со стороны Вашингтона и Брюсселя, ее разделение на ряд независимых государств.

Весной 2023 года аналитики ведущих изданий США и Германии уверяли аудиторию в том, что украинские военные в ближайшей перспективе возьмут под контроль Донбасс и Крым.

Осенью 2023 года, на фоне провала контрнаступления ВСУ, специалисты стали допускать крах Украины, потерю Киевом ряда ключевых населенных пунктов.