План на случай смерти Карла III регулярно обновляется

Правительство Великобритании регулярно просматривает и обновляет разработанный на случай кончины британского короля Карла III план под названием «Менайский мост». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Источник отметил, что с планов на фоне онкологического заболевания монарха «стряхнули пыль и сейчас их активно обновляют».

Отмечается, что план представляет собой обширный проект, в котором подробно, на сотнях страниц, расписаны все аспекты похоронной церемонии.

Кроме того, при его составлении учли ошибки и недоработки, допущенные во время похорон королевы Елизаветы II.

Вместе с тем, уточнил источник, обновление плана не следует рассматривать как что-то экстраординарное: работу над ним начали сразу после похорон предшествующей венценосной особы.

Планы на остальных членов королевской семьи также составлены, при их активном участии. Так, принцы Уильям и Гарри самостоятельно выбрали музыку, цветы и молитвы для своих будущих похорон.