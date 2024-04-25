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СМИ: в Великобритании постоянно обновляют план на случай смерти Карла III

Правительство Великобритании регулярно просматривает и обновляет разработанный на случай кончины британского короля Карла III план под названием «Менайский мост». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

План на случай смерти Карла III регулярно обновляется
© globallookpress.com

Источник отметил, что с планов на фоне онкологического заболевания монарха «стряхнули пыль и сейчас их активно обновляют».

Отмечается, что план представляет собой обширный проект, в котором подробно, на сотнях страниц, расписаны все аспекты похоронной церемонии.

Кроме того, при его составлении учли ошибки и недоработки, допущенные во время похорон королевы Елизаветы II.

Вместе с тем, уточнил источник, обновление плана не следует рассматривать как что-то экстраординарное: работу над ним начали сразу после похорон предшествующей венценосной особы.

Планы на остальных членов королевской семьи также составлены, при их активном участии. Так, принцы Уильям и Гарри самостоятельно выбрали музыку, цветы и молитвы для своих будущих похорон.

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