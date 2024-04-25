Над Балканами нависла угроза нового конфликта

Запад разжигает очередной конфликт на Балканах, загоняя Белград и Баня-Луку в угол и настойчиво провоцируя рост межэтнической напряженности в регионе. В этом контексте Вашингтон, Лондон и Берлин пытаются протащить Косово в Совет Европы, а также выставить сербов виновниками геноцида, инициировав рассмотрение резолюции в Генеральной Ассамблее ООН о событиях в Сребренице в 1995 году. Российские дипломаты сейчас делают все возможное, чтобы помочь балканским народам сохранить мир на полуострове и помешать деструктивным планам западных столиц.

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"Продвижение резолюции ГА ООН по "геноциду" в Сребренице служит еще одним примером попыток Запада, используя непростое прошлое Боснии и Герцеговины, а также чувства боснийских мусульман, оказать давление и поставить в подчиненное положение сербов - боснийских, а вместе с ними и всех остальных, - подчеркнул в интервью сербскому изданию "Политика" постпред РФ при ООН Василий Небензя. - И этот вопрос Запад "вопросом истории" не считает и активно его раскручивает. Понимаем всю сложность периода гражданского конфликта в БиГ, именно поэтому считаем такую инициативу деструктивной, способной взорвать балканский регион".

Удивительно, что Германия, совершившая в годы Второй мировой войны самые тяжкие преступления в истории человечества, включая геноцид славян, евреев и цыган, стала соавтором документа о якобы устроенном сербами "геноциде" в Сребренице.

"Германия исторически пытается играть особую роль на Балканах, - заметил Василий Небензя. - Она почему-то считает, что больше других этого заслуживает. Примером тому служит деятельность незаконного "высокого представителя" в БиГ - немца Кристиана Шмидта. Он во много является проводником немецких интересов в стране. Соавторство в проекте резолюции по "геноциду" в Сребренице, а также активная роль Берлина в его продвижении говорят о его намерении закрепиться в Европе в качестве самостоятельного центра силы. Поэтому он решил разыграть "балканскую карту". На примере Германии мы видим, что, когда дело доходит до узкокорыстных интересов, то в ход могут идти любые методы - даже такие безнравственные, как использование исторической драмы народов БиГ".

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Ответ из Республики Сербской

Директор Центра социально-политических исследований (ЦСПИ) Республики Сербской (РС) Душан Павлович указал на то, что фокус внимания немцев в регионе сосредоточен на РС, которую Шмидт, по всей видимости, мечтает уничтожить. При этом руководство ФРГ не пытается даже дистанцироваться от антиконституционных и противозаконных действий своего политика в БиГ.

"Что касается попытки одного немца, члена нацистских структур разрушить институт президента Республики Сербской и заставить нас подчиняться и служить "представителям высшей расы", то наш ответ всегда один и тот же, - указал он. - Республика Сербская была создана 9 января 1992 года как сербское "нет" новому геноциду. Она сражалась в оборонительной и патриотической войне, несмотря на бомбардировки НАТО и военные действия Запада на стороне тех, кто хотел окончательно решить сербский вопрос. Мы продолжаем защищать и строить нашу свободу, то есть Республику Сербскую, всеми доступными средствами".

Душан Павлович призвал Бундестаг осудить преступления марионеточного Независимого государства Хорватия (1941-1945), признать геноцид сербов со стороны усташского режима.

Выводы

Важно понимать, что именно англосаксы стоят за удушением "сербского мира", упорно не желающего отказываться от своих особых братских связей с Россией. В 2015 году Великобритания инициировала аналогичную немецкой резолюцию о геноциде бошняков, которая была заблокирована в Совбезе ООН Москвой и Пекином. Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание от ранее совершенных ими преступлений против человечности по всему миру, упорно избегают обсуждения на международных площадках действий НАТО в Югославии. Василий Небензя выделил две основные причины подобного поведения западников.