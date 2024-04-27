МИД Польши: Дуда не имел полномочий обсуждать размещение ядерного оружия

Президент Польши Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать вероятное размещение на территории страны ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.

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Дуда заявил, что 1 мая у него состоится разговор с премьер-министром Дональдом Туском о размещении в стране ядерного оружия. Сикорский подчеркнул, что польскому президенту на высших уровнях запретили обсуждать размещение оружия массового поражения.

Дипломат сказал, что Дуда представляет внешнюю политику, которую формулирует Совет министров. Министр иностранных дел отметил, что правительство страны не давало президенту "стимула или полномочий" говорить на тему ядерного оружия. 26 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что слова Варшавы насчет размещения ядерного оружия Соединенных Штатов на своей территории являются провокацией, а такой шаг может иметь самые непредсказуемые последствия.