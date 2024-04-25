Макрон призвал защищать европейские идеи "от Лиссабона до Одессы"

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с речью о будущем Европы в парижском университете Сорбонна, призвал защищать европейские ценности "от Лиссабона до Одессы".

"Быть европейцем не значит просто жить на какой-то земле, от Балтики до Средиземного моря или от Атлантики до Черного моря. Это значит защищать определенную идею человека, которая ставит свободную, рациональную и просвещенную личность превыше всего. И это значит, что от Парижа до Варшавы, от Лиссабона до Одессы у нас складывается уникальное соотношение между свободой и справедливостью", - сказал он.

Подобное заявление Макрона контрастирует с его утверждениями, звучавшими до начала конфликта на Украине. Например, в 2020 году в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным он выступал за развитие "европейского пространства от Лиссабона до Владивостока". В свою очередь данное определение европейского пространства является отсылкой к заявлению первого лидера Пятой Республики генерала Шарля де Голля, который говорил о "Европе от Атлантики до Урала" в контексте призыва к отказу от двухполярного разделения мира и Европы в частности.