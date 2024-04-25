Евросоюз в ближайшие годы столкнется с большими рисками ослабнуть, что в конечном счете может привести к гибели Европы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Сорбонне.

По его словам, сейчас велика вероятность и стран организации, а потому Евросоюзу следует создать новую стратегию роста и развития.

«Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть», — сказал он.

Макрон подчеркнул, что при этом Евросоюзу следует оставаться стратегически и технологически независимым.

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Ранее Макрон заявлял, что страны ЕС единогласно поддерживают усиление санкций против России, а также ужесточение контроля за их соблюдением. При этом военная поддержка Украины, включая поставки боеприпасов и совместное производство оружия на украинской территории, остается приоритетом для Евросоюза, подчеркивал французский президент.