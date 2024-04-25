Дуда пригласил Туска обсудить размещение ядерного оружия в Польше

Президент Польши Анджей Дуда пригласил премьер-министра Дональда Туска на встречу 1 мая, чтобы обсудить перспективы размещения в стране ядерного оружия союзников. Об этом сообщает TVN24.

Ранее Дуда заявил, что Польша готова разместить ядерное оружие на своей территории, если такое решение будет принято в рамках НАТО. Дуда рассказал, что размещение в Польше ядерного оружия США «уже некоторое время» является темой польско-американских переговоров.

По его словам, готовность Польши в том числе связана с размещением тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии, и напомнил о программе Совместных ядерных миссий НАТО (Nuclear sharing).

В рамках Nuclear sharing США заключили соглашения с некоторыми странами альянса. Соглашения подразумевают, что в случае необходимости ВВС этих государств смогут использовать ядерные бомбы, хранящиеся на базах США в этих странах. Такие договоренности есть у США с Бельгией, Германией, Италией, Нидерландами и Турцией.

Дуда рассказал, что после его заявлений, связанных с ядерным оружием, Туск предложил обсудить эту тему.