Украина вскоре прекратит существование, если не пойдет на переговоры, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. ТАСС

По его словам, в конфликте на Украине сложилась патовая ситуация, для Запада наступил лучший момент для переговоров с Россией. «Cитуация является самой удобной для заключения мирного договора», — подчеркнул белорусский лидер. По мнению Лукашенко, стороны могут начать с условий соглашений в Стамбуле в марте 2022 года. Lenta.ru

«Все военные, руководители спецслужб Запада, политики и руководители государств уже публично говорят о том, что нельзя допустить победы Путина. Если вы настаиваете, что нельзя, то это момент для переговоров. Сыграйте вничью на этом этапе», - предложил он. Газета.Ru