Палестинское движение ХАМАС готово ликвидировать военное крыло, если будет обеспечена государственность Палестины в соответствии с границами Израиля до 1967 года. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника ХАМАС Халила аль-Хайя пишет Associated Press.

По словам аль-Хайя, ХАМАС может присоединиться к Организации освобождения Палестины, возглавляемой конкурирующей фракцией ФАТХ, чтобы сформировать единое правительство.

«ХАМАС согласится на полностью суверенное палестинское государство на Западном Берегу и в секторе Газа, а также на возвращение палестинских беженцев в соответствии с международными резолюциями вдоль границ Израиля до 1967 года», —подчеркнул Халил аль-Хайя.

После чего, по его словам, военное крыло будет распущено, а само движение ХАМАС превратится в политическую партию.

Журналисты отметили, что такое заявление можно считать «значительной уступкой со стороны группировки боевиков, официально приверженной уничтожению Израиля», на фоне зашедших в тупик переговоров. Однако «маловероятно, что Израиль рассмотрит такой сценарий», так как власти страны «поклялись сокрушить ХАМАС».

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ Израиль перешел в состояние войны и ударил по сектору Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями, а также гибелью тысяч мирных жителей, в том числе детей.

При этом переговоры о заложниках все это время продолжались при участии посредников. Однако в апреле израильский удар по семье лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в результате которого погибли трое его сыновей и четверо внуков, завел их в тупик.