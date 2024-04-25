В Британии считают, что американские деньги не помогут Киеву вернуть территории

Выделенные Соединенными Штатами деньги в размере $61 млрд не помогут украинской армии вернуть освобожденные Россией территории. Об этом пишет The Economist. Газета.Ru

«Бросая человеку спасательный жилет, вы немедленно решаете проблему. Но если он находится в милях от берега, а вода ледяная, он всё ещё в опасности», — именно так, по мнению The Economist, выглядит очередная попытка США помочь Украине. «Увы, хотя 61 миллиард долларов и позволит Украине держаться на плаву, она по-прежнему далека от спасения». Как утверждает издание, даже если новый пакет мер повысит обороноспособность Украины, этого точно будет недостаточно, чтобы отвоевать у России территории. RT на русском

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине. Отмечается, что размер нового пакета помощи Киеву составит около 61 миллиарда долларов. Lenta.ru