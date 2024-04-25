Госсекретаря США Энтони Блинкена встретили в шанхайском аэропорту Хунцяо без красной ковровой дорожки. Внимание на это обратило издание РБК.

У трапа Блинкена встречал гендиректор шанхайского отделения МИД КНР Конг Фуан. Также в аэропорт прибыли два американских дипломата, работающих в Китае.

В Шанхае госсекретарь посетил баскетбольный матч местных команд, а после отправился в Пекин. Там он встретился с главой китайского МИД Ван И, и, вероятно, с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, что визит Блинкена продолжится три дня. Дипломат обсудит с китайскими властями спецоперацию РФ на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Южно-Китайском море. СМИ сообщали, что госсекретарь хочет предупредить Пекин, что Вашингтон и его союзники все более нетерпимы к поставкам технологий Москве.

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что поездка Блинкена в Китай — попытка США расшатать связь Пекина и Москвы. По его словам, Вашингтон недоволен развитием российско-китайского сотрудничества. При этом дипломат уверен, что в КНР не станут заключать договоренностей с американскими властями в ущерб российским интересам.