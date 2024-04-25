Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос, что он делает для поддержания духа граждан страны во время вооруженного конфликта с Россией.

"Это самый сложный вопрос. Для меня это вопрос без ответа", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Зеленский считает, что победа в конфликте является единственной альтернативой для Украины. При этом, по его словам, он не уверен, что все будут ей рады.

20 апреля в интервью бразильским журналистам, приехавшим на Украину, Зеленский признал, что население страны устало от конфликта. Ранее усталость украинцев от конфликта признавали занимавший на тот момент пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и глава МИД Дмитрий Кулеба.