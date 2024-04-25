Макрона раскритиковали за пустые слова об украинском конфликте

Президент Франции Эммануэль Макрон переоценивает возможности своего влияния на украинский конфликт, французский лидер предпочитает излагать «грандиозные планы» по Украине на словах, а не осуществлять конкретные действия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

Отмечается, что Макрон на встрече с экспертами во вторник, которая была посвящена обсуждению дальнейшей политики Европы, заявил, что «одержал идеологическую победу по вопросам обороны» блока.

«Некоторые из них (экспертов – прим. ред.) призывали его высказать конкретные предложения по помощи Киеву, а не просто излагать грандиозные планы», - говорится в сообщении агентства.

Агентство сообщает, что Макрона часто хвалят «за его анализ проблем Европы», но при этом его критикуют «за смелую риторику, не всегда приводящую к конкретным решениям». Как пишет Bloomberg, неназванные европейские чиновники считают, что Макрон «отдает предпочтение показухе, а не тихой дипломатической координации с партнерами по Европейскому союзу».

18 апреля Макрон заявил, что по-прежнему собирается посетить Киев, однако даты визита пока нет.