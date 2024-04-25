В Турции будут использовать ИИ против спутников-шпионов

Исследователи из Университета Турецкой авиационной ассоциации разрабатывают инструмент, который позволит выявлять космический шпионаж с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Anadolu.

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Проректор университета, преподаватель кафедры аэрокосмической инженерии Тахсин Чагры Шишман рассказал, что исследователи учатся определять положение и скорость спутников, проходящих над Турцией, с использованием ИИ. Целями проекта он назвал «повышение осведомленности о космической ситуации» и обеспечение национальной безопасности.

«С помощью нашего проекта, тестирование которого начнется в конце года, удастся узнать скорость, местоположение и орбиту любого космического объекта, проходящего над нашей страной», — заявил ученый.

Шишман добавил, что Турция может получить информацию об орбитах спутников и других космических объектов через сайт space-track. Org, но информацию об орбитах спутников-шпионов так получить нельзя.

«По этой причине локализация проекта приобретает особое значение с точки зрения национальной безопасности Турции. Благодаря его реализации можно будет контролировать спутники-шпионы <…> и скрывать от них те действия, которые мы не хотим демонстрировать», — заключил ученый.

Ранее СМИ сообщили, что компания Илона Маска SpaceX создает сеть из сотен спутников-шпионов для американской разведки. По данным Reuters, речь идет о космических аппаратах, способных отслеживать цели «практически в любой точке» планеты и моментально передавать данные военным.