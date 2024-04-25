Пока вы спали: удары Израиля по сектору Газа и реакция РФ на передачу ракет ATACMS Киеву

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Антонов: передачу США исподтишка тактических ракет ATACMS Украине невозможно оправдать

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал передачу тактических ракет ATACMS Украине исподтишка, сообщает ТАСС.

По его словам, американские чиновники задним числом подтвердили отправку на Украину опасного оружия. Антонов уверен, что подобные действия невозможно оправдать. Он высказал мнение, что из-за этих ракет выросла угроза безопасности Крыма, новых регионов РФ и, в целом, российских городов.

На Украине более 90% компаний заявили о дефиците кадров

Согласно данным опроса Европейской бизнес-ассоциации, порядка 74% украинских компаний столкнулись с проблемой дефицита работников, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос.

При этом 17% предприятий на Украине страдают от такой ситуации частично. И только 7% опрошенных компаний не сталкивались с нехваткой рабочих рук.

Причинами для возникновения подобной ситуации в стране специалисты назвали мобилизацию, переезд квалифицированных специалистов в другие страны, низкий уровень заработной платы, а также усталость самих работников.

США и Нигер обсудят вывод американских войск из страны

В четверг, 25 апреля, в Ниамее состоится встреча американской стороны и Нигера по вопросу вывода американских сил из африканской страны. Об этом сообщает ТАСС.

Соединенные штаты на мероприятии будут представлять посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман. Во время переговоров пойдет речь об «упорядоченном выводе сил США из Нигера».

В дальнейшем страну посетит первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. Предполагается, что стороны обсудят сотрудничество с правительством Нигера в сферах, где интересы стран пересекаются.

США заявили, что не объявляли о поставке Украине ракет ATACMS по просьбе Киева

Власти США не стали рассказывать о поставке ракет ATACMS на Украину из-за просьбы Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон.

По словам организации, таким образом американская сторона хотела сохранить оперативную безопасность Украины по ее же просьбе.

При этом в Пентагоне рассказали, что президент США Джо Байден дал приказ о поставках оружия еще в феврале. Поставки выполнялись в рамках военной помощи, о которой объявлялось 12 марта.

Израиль нанес артиллерийские удары по центральной и северной части Газы

Израильская армия ударила артиллерией по территории сектора Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на палестинское информационное агентство WAFA.

Известно, что удары пришлись на объекты в Дейр-эль-Балахе и Вади-Газа в центральной части Газы.

Есть информация и об обстрелах в северо-западной части анклава.

Сообщений о пострадавших пока нет.