В МИД КНДР определили последствия расширения AUKUS

Расширение AUKUS (партнерство в области безопасности между правительствами Австралии, Великобритании и США) и других "антикитайских объединений" может превратить Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в "ядерное минное поле". Об этом говорится в статье специалиста по международным отношениям Кан Чжин Сона, которую опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Автор указывает, что США в последнее время активизировали попытки "расширять и укреплять военные блоки в АТР". 8 апреля главы военных ведомств Австралии, Великобритании и США опубликовали заявление, в котором говорится о рассмотрении сотрудничества между AUKUS и Японией в сфере высоких технологий. По словам Кан Чжин Сона, позднее президент США Джо Байден "подтвердил участие Японии" в некоторых аспектах деятельности AUKUS. Техническое сотрудничество между Токио и альянсом рано или поздно приведет к полноправному членству Японии, предполагает эксперт.

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"Участие Японии в AUKUS настораживает не только региональные страны, но и международное сообщество в целом", - говорится в статье.

По мнению автора, первоначально AUKUS воспринимался как "англосаксонский альянс в сфере атомных подводных лодок", нацеленный на "осуществление ядерной гегемонии в АТР в обход режима нераспространения". С самого его появления AUKUS "называли ядерной миной в Тихом океане", подчеркивает аналитик. Но вместо Канады и Новой Зеландии AUKUS сначала наращивает взаимодействие с Японией, рассуждает он.

Кан Чжин Сон также указал, что Япония после Второй мировой войны "тайно накопила потенциал для создания ядерного оружия". Сейчас же Япония "прониклась крайним национализмом, изменила "пацифистскую конституцию" к худшему", считает автор статьи.

Аналитик предполагает, что "гнусный расчет" США состоит в том, чтобы "взять побежденную Японию на борт корабля противоборства с Пекином" и поставить ее в авангард давления на КНР, продвинув "ядерное минное поле ближе" к этой стране. "Из-за создания американской "небольшой группы", чей главный противник - Китай, и постоянных попыток расширить эту группу Азиатско-Тихоокеанский регион, где возможности и потенциал развития выше, чем где-либо еще, превращается в опасное ядерное минное поле", - заключает Кан Чжин Сон. Автор призвал сторонников мира в регионе и на планете настороженнее относиться к действиям Вашингтона.