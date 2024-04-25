Зеленский заявил о необходимости западной авиации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране должна действовать западная авиация. С таким мнением он выступил в интервью телеканалу Fox News.

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Зеленскому задали вопрос, хотел бы он, чтобы помогавшие Израилю самолеты работали на территории Украины.

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«Если мы хотим быть настоящими союзниками, Украина и западные страны, они должны показывать то же самое на нашей территории», — призвал он.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Сирии.