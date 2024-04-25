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В КНДР назвали санкции против Пхеньяна петлей на шее США

Американские санкции в отношении Пхеньяна приводят к неуклонному усилению военной мощи КНДР, таким образом США сами набрасывают себе петлю на шею. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ын Чхоль.

В КНДР назвали санкции против Пхеньяна петлей на шее США
© ТАСС
"Можно сказать, что для США, придающих жизненно важное значение господству и подчинению других наций, санкции - это самый предпочтительный дипломатический инструмент. Однако именно на Корейском полуострове санкции служат петлей, надеваемой на шею США. Это реалии, которые никто не может отрицать. В прошедшие годы каждая фабрикация США на площадке ООН новых резолюций о санкциях повлекла за собой более мощное ядерное испытание КНДР, а сами по себе жесткие санкции США действовали как катализатор и движущая сила, стимулировавшая рост нашей государственной мощи", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

По мнению Ким Ын Чхоля, ядерная угроза со стороны США стала основным фактором, из-за которого Пхеньян решил обладать собственными ядерными вооружениями. "Мы уже привыкли к санкциям США, уже накопили силу и способность к противостоянию любым жестоким санкциям. Именно КНДР является государством, которое по мере ужесточения санкций становится более сильным и крепким", - отметил замминистра.

"КНДР будет надежно защищать свои суверенные права и интересы безопасности от наращиваемой враждебной угрозы, санкций и нажима США, а также сделает уже имеющееся военно-техническое могущество еще более необратимым и предпримет более мощные практические действия для усиления контроля над обстановкой в области безопасности", - добавил он.
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