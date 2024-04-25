В КНДР назвали санкции против Пхеньяна петлей на шее США

Американские санкции в отношении Пхеньяна приводят к неуклонному усилению военной мощи КНДР, таким образом США сами набрасывают себе петлю на шею. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ын Чхоль.

"Можно сказать, что для США, придающих жизненно важное значение господству и подчинению других наций, санкции - это самый предпочтительный дипломатический инструмент. Однако именно на Корейском полуострове санкции служат петлей, надеваемой на шею США. Это реалии, которые никто не может отрицать. В прошедшие годы каждая фабрикация США на площадке ООН новых резолюций о санкциях повлекла за собой более мощное ядерное испытание КНДР, а сами по себе жесткие санкции США действовали как катализатор и движущая сила, стимулировавшая рост нашей государственной мощи", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

По мнению Ким Ын Чхоля, ядерная угроза со стороны США стала основным фактором, из-за которого Пхеньян решил обладать собственными ядерными вооружениями. "Мы уже привыкли к санкциям США, уже накопили силу и способность к противостоянию любым жестоким санкциям. Именно КНДР является государством, которое по мере ужесточения санкций становится более сильным и крепким", - отметил замминистра.