На Украине заявили о дефиците кадров

На Украине 74 процентов компаний испытывают дефицит необходимых специалистов, еще 17 процентов представителей бизнеса сталкиваются с этой проблемой частично. Об этом свидетельствуют данные опроса Европейской бизнес-ассоциации, пишет ТАСС.

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Как указали специалисты, только 7 процентов предприятий не сталкиваются с дефицитом кадров. В ассоциации добавили, что еще осенью 2023 года доля сталкивающихся с нехваткой специалистов компаний составляла 55 процентов. По данным экспертов, это связано в том числе с мобилизацией в стране.

Ранее Украина оказалась в десятке стран мира с самым высоким уровнем безработицы. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест из-за военного конфликта.