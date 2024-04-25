В администрации Байдена не уверены в успехе ВСУ даже с новой помощью

Администрация президента США Джо Байдена не уверена в том, что Украина способна переломить ситуацию на поле боя даже с новыми военными поставками от Пентагона, пишет американская газета Politico.

Как отмечает онлайн-издание, некоторые представители администрации Байдена «скептически относятся» к тому, что Украине будет достаточно той военной поддержки, которую США окажут. По мнению журналистов, динамика боевых действий сильно изменилась за последние несколько месяцев, российские войска сохраняют преимущество.

В США заявили об отсутствии фундаментального перелома на Украине

Кроме того, конгрессмены обеспокоены тем, могут ли американские поставки помочь Украине «нанести поражение России» и вообще способны ли они остановить продвижение российской армии, пишет издание.

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире». По словам главы Белого дома, США начнут военные поставки на Украину в ближайшие часы.

Как отметил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, у США сейчас достаточно ресурсов, чтобы поставлять Украине оружие до конца 2024 года.