Названа причина рекордных ливней в Дубае

Причиной рекордных ливней в странах Персидского залива стал климатический кризис. К такому выводу пришли аналитики организации World Weather Attribution (WWA), пишет Bloomberg.

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Мощные штормы обрушиваются на юго-восток Аравийского полуострова нечасто, как правило, попадая под влияние феномена Эль-Ниньо. Однако прошедшие 15-16 апреля дожди, по мнению экологов, усугубили выбросы парниковых газов. Чем теплее воздух, тем больше воды он удерживает, поясняют эксперты. В результате осадки стали интенсивнее на 10-40 процентов в сравнении с доиндустриальной эпохой.

По данным Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), ливни по всему миру стали сильнее и чаще ввиду повышения температуры. При этом, как прогнозируют ученые, с каждым годом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) будет выпадать на 30 процентов больше осадков. Таким образом, в WWA отвергли версию, согласно которой недавний шторм вызвали погодные манипуляции — программа засева облаков.

В организации считают необходимым улучшить систему раннего предупреждения о наводнениях в регионе и отвода ливневых вод. Также местным властям рекомендуют нарастить метеорологическое сотрудничество между странами.

15-16 апреля на страны Персидского залива обрушились небывалые ливни — такой объем осадков выпадает здесь в среднем за два года. В Омане разгул стихии не смогли пережить 18 человек, в том числе 10 школьников, которых унесло в автомобиле.

В Дубае оказались затоплены крупные автомагистрали и одна из станций метрополитена. Международный аэропорт Дубая — крупнейший гражданский аэропорт ОАЭ и один из самых загруженных в мире — объявил о временном прекращении приема рейсов. Сотни российских туристов, которые не могли улететь на родину около суток, застряли в воздушной гавани без еды и воды.