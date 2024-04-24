Гуцул заявила. что Кишинев готов пожертвовать суверенитетом

Власти Молдавии готовы пожертвовать суверенитетом ради иллюзии вступления в Евросоюз. Такое заявление у себя в Telegram-канале сделала глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

По ее словам, для Молдавии является очень «актуальной тема национального суверенитета», поскольку власти страны «соглашаются с тем, чтобы кто-то извне определял по каким правилам жить и к чему стремиться», хотя «в здравом уме на это невозможно согласиться».

«Нынешние молдавские власти готовы пожертвовать национальным суверенитетом ради иллюзии вступления в ЕС. Под диктатом Брюсселя в республике усиливаются чуждые нашей культуре традиции и ценности», — добавила Гуцул.

Она отметила, что давление оказывается на все сферы, в том числе экономику и политику, потому что «нельзя находиться в ЕС не подчиняться диктатуре европейской бюрократии».