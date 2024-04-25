Во Франции сочли безумием выделение новой европейской помощи Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает безумием решение Европейского союза (ЕС) выделить еще 1,5 миллиарда евро для Украины, о котором сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом он написал в соцсети Х.

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«Какое безумие! Хватит отправлять деньги Зеленскому!» — заявил политик.

По его словам, решение Евросоюза означает, что Париж выделил Киеву еще 300 миллионов евро. Он призвал направить эти средства на больницы, сельское хозяйство, государственные службы и нужды Франции.

Ранее Филиппо заявил, что Европейский союз не должен поддаваться шантажу НАТО, и ему следует полностью прекратить экономическую и военную помощь Украине.