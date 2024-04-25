$92.51-0.7998.91-0.65
Войти в почту

Во Франции сочли безумием выделение новой европейской помощи Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает безумием решение Европейского союза (ЕС) выделить еще 1,5 миллиарда евро для Украины, о котором сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом он написал в соцсети Х.

Во Франции сочли безумием выделение новой европейской помощи Украине
© Pixabay
«Какое безумие! Хватит отправлять деньги Зеленскому!» — заявил политик.

По его словам, решение Евросоюза означает, что Париж выделил Киеву еще 300 миллионов евро. Он призвал направить эти средства на больницы, сельское хозяйство, государственные службы и нужды Франции.

Ранее Филиппо заявил, что Европейский союз не должен поддаваться шантажу НАТО, и ему следует полностью прекратить экономическую и военную помощь Украине.

В мире
Урсула фон дер Ляйен
Филиппо Флориан
НАТО
Еврокомиссия
ЕС
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости