Зеленский признал, что ВСУ потеряют позиции без срочной помощи США

Российские силы отбросят подразделения ВСУ, если военная помощь от США не поступит незамедлительно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

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Он выразил надежду на то, что Киев получит американскую помощь как можно быстрее.

"В противном случае они отбросят нас. Это правда. Наши люди знают об этом, и американцы должны знать об этом", - цитирует ТАСС Зеленского.

Напомним, в среду президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении военной помощи Украине. По его словам, Вашингтон направит Киеву боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетных систем, бронетехнику. Байден добавил, что поставки начнутся в ближайшее время.

Между тем, по данным западных СМИ, чиновники администрации Байдена сомневаются в том, что ВСУ добьются успехов на поле боя даже с новым пакетом военной помощи в размере 61 млрд долларов. В Вашингтоне также ставят под сомнение тактику и приоритеты командования ВСУ, особенно после провала прошлогоднего контрнаступления.