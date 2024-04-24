Илон Маск заявил о неизбежной гражданской войне на Западе

В западных странах рано или поздно начнется гражданская война. С таким заявлением в соцсети Илон Маск.

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«Война все равно начнется, хотим мы этого или нет», — написал предприниматель, комментируя публикацию канадского профессора Гада Саада, в которой ученый говорит, что принятая на Западе миграционная политика выльется в начало гражданской войны.

Ранее американский журнал The American Thinker написал, что протестные настроения охватили не только США, но и весь коллективный Запад.