Небо над Афинами стало оранжевым из-за африканской пыли

Небо над Афинами стало оранжевым из-за большого количества африканской пыли, которую приносит в Грецию уже несколько дней. Об этом сообщает Proto Thema.

Метеорологи фиксируют высокую концентрацию мелких частиц в воздухе, которые даже ограничивают видимость на дорогах. По их прогнозам, такая ситуация продлится до среды.

Местные жители сравнивают пейзажи в Афинах с Марсом. Известно, что многие уже стали обращаться в больницу с жалобами на кашель, одышку, боли в глазах и раздражения глаз.

Ранее сообщалось, что на Татарстан обрушился ураган с градом. Глава региона Рустам Минниханов призвал жителей республики не покидать свои дома.