В Молдавии будут штрафовать за ношение символики РФ в День Победы

Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил, что граждан страны могут оштрафовать за ношение георгиевской ленты, а также символов V и Z в День Победы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радио Moldova.

Как напомнил Чернэуцяну, в 2023 году в Молдавии были запрещены символы V и Z, а также георгиевская лента. Позже Конституционный суд страны разъяснил, что наказывать за ношение этих символов будут только в случае, если их использовали для оправдания военной агрессии или военных преступлений.

«До тех пор, пока закон четко регламентирует, что они подпадают под запрещенную символику, мы, безусловно, будем документировать все эти действия. Я призываю всех граждан соблюдать закон», — заявил он.

Ранее глава молдавского МИД отверг визовый режим с Россией.