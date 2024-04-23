В Молдавии будут штрафовать за ношение символики РФ в День Победы
Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил, что граждан страны могут оштрафовать за ношение георгиевской ленты, а также символов V и Z в День Победы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радио Moldova.
Как напомнил Чернэуцяну, в 2023 году в Молдавии были запрещены символы V и Z, а также георгиевская лента. Позже Конституционный суд страны разъяснил, что наказывать за ношение этих символов будут только в случае, если их использовали для оправдания военной агрессии или военных преступлений.
«До тех пор, пока закон четко регламентирует, что они подпадают под запрещенную символику, мы, безусловно, будем документировать все эти действия. Я призываю всех граждан соблюдать закон», — заявил он.
Ранее глава молдавского МИД отверг визовый режим с Россией.
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