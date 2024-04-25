«Нужно искать новую родину»: в Киеве возмутились словам Кулебы

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба фактически объявил предателями всех военнообязанных, проживающих за рубежом, пишет издание Страна.ua. Автор материала уточнил, что решение украинского ведомства прекратить оказывать консульские услуги военнообязанным до вступления в силу закона об ужесточении мобилизации носит во многом символический характер: оно демонстрирует жесткость, с которой будут решаться все подобные вопросы.

Какой будет практический эффект? Чего этим хотят добиться власти? Чтоб эти люди бросили все и поехали оформлять военные билеты в Украину , понимая, что обратно их не выпустят? Или вызвать у этих людей ощущение, что их страна от них отказалась, а значит, нужно искать себе новую родину? — задается вопросом журналист.

Ранее Кулеба раскритиковал мужчин, которые уехали из страны во время боевых действий и теперь что-то хотят от властей через консульства. Министр констатировал, что бежавшие из страны граждане показали соотечественникам, что их не интересует вопрос выживания родного государства, но они хотят и дальше пользоваться его благами. Это так не работает, поскольку на Украине продолжаются боевые действия, заключил глава ведомства.

Заявление Дмитрия Кулебы прозвучало после того, как МИД Украины объявил о приостановке оказания консульских услуг мужчинам призывного возраста, находящимся за границей. Решение вступило в силу с 24 апреля и касается граждан страны мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.