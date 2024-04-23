Reuters: Гвин Дженкинс станет советником по нацбезопасности премьера Британии

Новым советником премьер-министра Великобритании Риши Сунака по национальной безопасности станет один из самых высокопоставленных военных страны генерал Гвин Дженкинс. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на самого Сунака.

Бывший морской пехотинец Дженкинс занимает пост заместителя начальника штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, а до этого работал военным помощником в канцелярии премьер-министра. На новой должности он сменит бывшего посла Великобритании в России, на Украине и при ЕС Тима Барроу. Предположительно, это произойдет летом.

"Я очень рад, что Гвин будет выполнять эти обязанности - в этом невероятно изменчивом и все более опасном мире важно, чтобы человек, который делает эту работу, обладал набором качеств, чтобы давать советы мне, помогая двигаться в нынешней ситуации", - сказал премьер во время общения с журналистами, сопровождающими его во время поездки в Польшу.

Во вторник газета The Daily Telegraph сообщила, что Сунак намерен назначить Барроу послом в США. Его командировка должна начаться ближе к концу года.