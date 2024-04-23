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RT: членов партии «Возрождение» в аэропорту Кишинёва забирают на допрос

Членов оппозиционной молдавской партии «Возрождение», которые прибывают из Москвы, в аэропорту Кишинёва забирают на допрос. Об этом RT сообщил источник.

RT: членов партии «Возрождение» в аэропорту Кишинева забирают на допрос
© РИА Новости

Вечером 22 апреля сообщалось, что в аэропорту Кишинёва несколько часов держат участников оппозиционного молдавского объединения, которые прилетели из Москвы.

Как заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор, некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинёва, стало плохо.

У молдавских оппозиционеров проходят обыски. К нескольким представителям силовики пришли домой, изъяли деньги и телефоны.