RT: членов партии «Возрождение» в аэропорту Кишинева забирают на допрос

Членов оппозиционной молдавской партии «Возрождение», которые прибывают из Москвы, в аэропорту Кишинёва забирают на допрос. Об этом RT сообщил источник.

Вечером 22 апреля сообщалось, что в аэропорту Кишинёва несколько часов держат участников оппозиционного молдавского объединения, которые прилетели из Москвы.

Как заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор, некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинёва, стало плохо.

У молдавских оппозиционеров проходят обыски. К нескольким представителям силовики пришли домой, изъяли деньги и телефоны.