В Харькове рассказали о последствиях удара по телевышке

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что после удара по телевышке в Харькове в городе и окрестностях наблюдаются перебои в эфире ТВ.

Об этом он написал в Telegram.

«В результате обстрела в Харькове и ближайших населённых пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания», — говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что удар по 250-м вышке был нанесён на высоте 140 м. После этого она была разрушена.

Как рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, координационное устройство для средств ПВО украинских войск, вероятно, было установлено на уничтоженной в Харькове телевышке.