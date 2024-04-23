«Красное» предупреждение объявлено из-за дождей в Китае

В результате обрушившихся на китайскую провинцию Гуандун ливней эвакуированы более 100 тысяч человек, а в городе Шэньчжэне объявили наивысшее, «красное» предупреждение. Об этом пишет AFP.

По данным городской метеорологической обсерватории, в Шэньчжэне «очень высокий» риск внезапных наводнений.

«Примите меры предосторожности и держитесь подальше от опасных низменных районов, которые подвержены наводнениям», — заявили власти Шэньчжэня, объявив «красное» предупреждение.

Ведомство по управлению чрезвычайными ситуациями сообщило, что из пострадавших районов в провинции Гуандун, по данным на 22 апреля, было эвакуировано около 110 тысяч человек, а 25 тысяч 800 человек были в срочном порядке перемещены в безопасные места, пишет агентство «Синьхуа».

На снимках из Цинъюаня — города на севере провинции Гуандун, расположенного в дельте Жемчужной реки, — видно, что часть зданий затоплена.

По данным государственных СМИ Китая, на данный момент четыре человека погибли и 10 пропали без вести.

Ранее проливные дожди обрушились на Объединенные Арабские Эмираты. Международный аэропорт Дубая сообщил об отмене 45 прибывающих и убывающих рейсов. Были затоплены дороги, перестало работать метро.