Помощника депутата Европарламента задержали за шпионаж в пользу Китая

Помощника депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиана Кра задержала полиция Дрездена по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает Bild.

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По данным следствия, Цзянь Го передавал Китаю информацию о работе Европарламента и о представителях китайского оппозиционного движения в Германии.

Кроме того, издание отмечает, что он предложил себя в качестве информатора немецким властям около десяти лет назад, однако в то время его посчитали ненадежным и возможным «двойным агентом Китая».