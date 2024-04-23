Монголия временно закроет несколько КПП на границе с Россией

Ряд контрольно-пропускных пунктов на границе России и Монголии временно закроют перед первомайскими праздниками. Об этом сообщило монгольское Управление пограничной службы.

По данным ведомства, из-за длинных выходных с 28 по 30 апреля будут временно закрыты автомобильные погранпереходы Цагаануур, Тэс, Арцуур, Ханх и Ульхун. При этом КПП Боршо у границы с Тувой будет закрыт 29-30 апреля.

В погранслужбе указали, что международный аэропорт Чингисхан, железнодорожный погранпереход в Сухэ-Баторе, автомобильные КПП Алтанбулаг и Эреэнцав продолжат работать в обычном режиме.