СМИ узнали, что войдет в новый пакет помощи США Украине

В новый пакет военной помощи Украине, который готовит администрация США, войдет бронетехника в дополнение к артиллерии и средствам противовоздушной обороны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Чиновники Пентагона все еще вносят правки в состав пакета помощи, но работа вскоре будет завершена, подчеркнули собеседники Politico. Один из источников сообщил, что в поставку войдут дополнительные боевые машины Bradley, старые военные автомобили Humvees и бронетранспортеры M113, а также ракеты.

Палата представителей Конгресса США ранее одобрила законопроект о военной помощи Украине, который конгрессмены-республиканцы блокировали с прошлого года. В документе идет речь о финансировании примерно на 61 миллиард долларов. Около 23 миллиардов из этой суммы пойдут на пополнение американских запасов оружия, а непосредственно на вооружения для Украины предоставят 23,2 миллиарда.

Ожидается, что Сенат США примет закон 23 апреля и сразу отправит его на подпись президенту Джо Байдену.

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Администрация США готовит «большой пакет для удовлетворения боевых потребностей Украины», заявил Politico один из американских чиновников.

Помощник Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валландер заявила, что министерство обороны планирует передать помощь Украине «в течение недели или двух» после ее утверждения.